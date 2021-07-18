18 Июля 2021
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Экономика За рубежом
ОПЕК, организация стран экспортеров нефти (2016) | Фото: 1big.ru

Cтраны ОПЕК+ будут наращивать добычу до полного восстановления. Сделка продлена до конца 2022

Cтраны ОПЕК+ будут наращивать добычу до полного восстановления, оценят ситуацию в декабре 2021 года. Сделка продлена до конца 2022 года.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 1 сентября, участники сделки продолжат встречаться ежемесячно.

Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн баррелей в сутки, до 11,5 млн б/с. Для ОАЭ он будет повышен с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака - на 150 тыс. б/с.

Уровень отсечки - это параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Например, раньше у Ирака был базовый уровень добычи 4,653 млн б/с, теперь он составит 4,803 млн б/с. У Кувейта было 2,809 млн б/с, теперь - 2,959 млн б/ с. Таким образом эти страны теперь смогут добывать большие объемы нефти в рамках соглашения.

Новый уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года, передает ТАСС. Основные вопросы между союзниками улажены после двух недель неформальных переговоров, что и позволяет провести формальную встречу в сжатые сроки. Улажены разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ.

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Теги: сделка опек+, наращивание добычи



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