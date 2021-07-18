18 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь больница выжившей (2010) | Фото: kinoifilm.ru

Заколдованное место. В Екатеринбурге снова ДТП у Оперного, в котором автомобиль отбросило на пешеходов

В Екатеринбурге около Оперного театра произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на пешехода. Аналогичное ДТП произошло в этом месте в мае.

Сегодня утром Nissan X-Trail двигался по проспекту Ленина в направлении улицы Луначарского. Перекресток с улицей Мамина-Сибиряка водитель внедорожника решил преодолеть на красный свет светофора, в результате чего произошло столкновение с Volkswagen Golf с последующим выездом на тротуар, где автомобиль врезался в женщину 1985 года рождения. Она госпитализирована с переломом таза, пострадали водители обоих автомобилей.

11 мая на этом же месте произошло аналогичное ДТП.

Тогда столкнулись "Сеат Леон" и "Тойота Камри". В результате один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди.

Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших впоследствии скончалась. Сообщалось, что предварительной причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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Теги: дтп у оперного, пешеход



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