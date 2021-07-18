"Колоть себе ЭТО мы не станем", - сын академика Зверева разнес принудительную вакцинцию

Врач Кирилл Зверев, сын академика РАН вирусолога Виталия Зверева, жесточайше раскритиковал принудительную вакцинацию, которая, по его словам, нарушает все правила иммунологии. Об этом он подробно написал в своем Facebook.

По его мнению, "то, как ведут себя разработчики "Спутника V", - это отвратительное нарушение профессионального этикета". И эта позиция "позволяет настричь много бумажек с видами Хабаровска, вот только ведет к очень большой беде".

Он считает, что о вакцинах много врут. Например, что их можно колоть всем. "Даже апельсины всем нельзя. Людей нельзя стричь под одну гребенку, нужно проводить исследования", - подчеркивает он. Детей вообще не нужно, они почти не болеют (так же считает и его отец). На беременных и кормящих испытаний не было. Людям же с хроническими заболеваниями теоретически можно получить медотвод, но практически это очень трудно.

"А ведь, чтобы привить аллергика, вы должны быть уверены, что его не увезут с отеком Квинке. Человеку с аутоиммунным тиреоидитом - что через неделю его щитовидная железа не ляжет на стол патологоанатому. Диабетикам, онкобольным, людям с рассеянным склерозом… Болячек много. И всем именно ДОЛЖНЫ предоставить гарантию, а с ними и исследования, что их состояние не ухудшится", - пишет Зверев.

Переболевших тоже нельзя вакцинировать (его отец-академик говорит чуть мягче - что нужно "оставить их в покое").

"Иммунология строго-настрого запрещает вакцинировать уже переболевших. Грубо говоря, имея полноценный иммунный ответ к конкретному заболеванию, подколка вакцины вызывает ее отторжение иммунной системой", - отмечает врач.

Далее он разоблачает утверждения, что вакцины можно колоть без консультации врача.

"Кто примет решение о возможности инъекции? Медсестра? Уборщица торгового центра? Люди учатся на это годами. Колоть вакцину, особенно новую, нужно только после консультации врача и его разрешения", - подчеркивает Зверев.

Он пишет, что все видят: после вакцинации люди тоже болеют. А разработчики вакцин просто лгут.

"Я лично знаю вакцинированного человека, которому повезло выехать из реанимации все-таки ногами назад. С именем и фамилией. Это вообще удобно: не заболел – вакцина работает. Заболел – или купил QR-код, или не попал в наши 120% эффективности. Смертельные случаи на поверхности. Накоплен же огромный материал. Надо разбираться с каждым случаем, исправлять ошибки, выявлять противопоказания. Но нет: "Мы – д’Артаньян! Вы – Арамисы!" - пишет он.

Он также резко раскритиковал ревакцинацию.

"Разработчикам дай волю, нас обяжут прививаться в завтрак, обед и ужин. Векторная вакцина – живая. Это живой (!) аденовирус с полноценной структурой, со всеми присущими ему антигенами (белками). Просто его лишили возможности размножаться и засобачили на него S-белок. И вот уже на цельный аденовирус полноценный иммунный ответ обязательно образуется. Но длится он гораздо дольше, чем полгода. А значит при повторной вакцинации этим же аденовирусом произойдет отторжение вакцины, со всеми вытекающими. Не из-за S-белка, а из-за его носителя, аденовируса-мутанта", - указывает Зверев (примерно то же самое, только в более мягкой форме, говорил академик Зверев).

Он также отмечает, что у него на работе привился экспедитор. После этого слегли все три непривитых водителя, которые с ним ездили. У жены число таких случаев, когда после прививки одного заболевали окружающие, пошло уже на третий десяток.

"Что, если усиленная вакцинация и эта вспышка связаны между собой совершенно обратным узлом? Может ли быть так, что СПУТНИК ЗАРАЗЕН?.. Происходящее сейчас назвать по-другому, как дикостью и абсолютным злом, не получается. Не должно быть поголовной вакцинации!" - подчеркивает Кирилл Зверев.

"Колоть себе ЭТО мы не станем. Мы с удовольствием привьемся ПОТОМ, когда закончится наш клеточный иммунитет (мы оба болели) и будет разработана, наконец, нормальная, безопасная вакцина. Я - не антипрививочник (новое слово "антиваксер") и не мазохист. Мне не понравилось валяться с "температурой под 40" десять дней подряд. Но рисковать сегодняшним здоровьем за чужие "Картинки Хабаровска" я не готов", - заключил врач.

Перед этим он писал о том, что он сомневается в безопасности и эффективности всех вакцин, учитывая огромное число сообщений о серьезных последствиях вакцины. Притом что он сам, напротив, "запрививочник", а он и его семья привиты "от всего, что можно", но проверенными вакцинами. И от них никогда не было осложнения вроде температуры и ломоты. "Это НЕНОРМАЛЬНО!" - убежден он насчет температуры после вакцинации. А ведь вакцина может оказывать влияние всю оставшуюся жизнь.

Ранее он заявил, что его отец пытается отменить разогнанную ковид-панику, и он ему в этом помогает, обсуждая с ним все свои публикации. Происходящее он называет бредом. Не исключено, что его очень резкие высказывания отражают и мнение отца, который в силу своей должности не может говорить правду в такой форме. Академик РАН Виталий Зверев является научным руководителем НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.