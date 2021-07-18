18 Июля 2021
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Спорт В России
допинг, допинг-проба, пробирка, тест, колба, сосуд (2017) | Фото: Sportbox.ru

Федерация гребного спорта рассчитывает найти виновника появления мельдония в пробах российских спортсменов с помощью полиции

Федерация гребного спорта России рассчитывает найти виновника появления мельдония в пробах российских спортсменов с помощью полиции. О положительных допинг-пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина стало известно на прошлой неделе. Сегодня тренерский штаб сборной России принял решение снять с Олимпиады экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были выступить Моргачев и Сорин. Федерации готовит материалы для обращения в полицию.

Вскрытие проб Б проходило в одной из австрийских лабораторий, оно подтвердило наличие вещества. Федерация намерена провести тестирование на полиграфе спортсменов и персонала федерации, передает ТАСС.

"Мы пока проводим расследование в рамках федерации, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура. Да, у нас есть мысли, со спортсменами мы более-менее составили картину, но такие дела минимально - недоказуемы, максимально - не доводятся до логического достижения, нам хочется этого избежать", - сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Даже на базе того, что несколько спортсменов пройдут здесь полиграф, можно будет говорить об определенном багаже, а потом мы будем двигаться дальше и искать решения. Посоветуемся с опытными юристами. А дальше обратимся в правоохранительные органы - либо сейчас, либо после возвращения с Олимпиады", - рассказал Свирин.

"Назвать это катастрофой - ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти. Я склонен верить спортсменам, а с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести - более ответственного, педантичного человека я не знаю, я говорю о Моргачеве, это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал", - подчеркнул глава ФГСР.

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Теги: гребля, мельдоний, проба б



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