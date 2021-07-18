18 Июля 2021
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Происшествия В России
Люди спасаются от жары в фонтане, Москва (2010) | Фото: AP

Волгоградцев предупредили о четырех днях 42-градусной жары

В Волгоградскую область придет 42-градусная жара. Об этом предупреждает областное управление МЧС.

Предупреждение об аномальной жаре распространяется на 4 дня - с 18 по 21 июля. В МЧС напомнили, что в такую жаркую погоду лучше не выходить на улицу в дневные часы, использовать вентиляторы и кондиционеры, делать перерывы в работе, носить головные уборы. Спасатели посоветовали пить больше жидкости, в еде отдать предпочтение фруктам и овощам, избегать сладких, газированных и алкогольных напитков, копченых, жареных, жирных и скоропортящихся продуктов.

Из-за высокой пожарной опасности запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

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Теги: жара, волгоград



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