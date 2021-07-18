18 Июля 2021
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Общество Дальневосточный ФО
дмитрий булыкин, партия родина (2021) | Фото: пресс-служба партии Родина

Дмитрий Булыкин посетил центр реабилитации диких животных в Приморье

18 июля Дмитрий Булыкин, который прибыл в Приморье по приглашению Алексея Журавлева в рамках проекта «100 городов», посетил центр реабилитации диких животных «ЦЕНТР «ТИГР» вблизи поселка Алексеевка в Приморье. Здесь выхаживают тигров, леопардов, медведей и птиц, после чего выпускают на волю.

Реабилитация травмированных тигров началась здесь с конца 90-х годов прошлого века. Центр в нынешнем его виде был построен в 2011 году, до этого времени хищники, которых удалось вылечить, передавались только в зоопарки. Сейчас животных реабилитируют так, чтобы потом им было максимально просто адаптироваться в дикой природе.

Звери содержаться в вольерах в лесу, наблюдение за ними осуществляются с помощью видеокамер, контактов с человеком – минимум. «У нас оказывают хищникам ветеринарную помощь. Ситуации бывают разной сложности, единого подхода к реабилитации нет, в каждом случае все индивидуально. В среднем, животные находятся у нас 1,5-2 года. Выпускаем на волю в разных местах Дальнего Востока, но обязательно в ареале обитания того или иного вида. Параллельно работаем с местными жителями, рассказываем, как себя вести в лесу при встрече с ними», – рассказал руководитель центра Виктор Кузьменко.

За свою работу он получил благодарность от Президента Владимира Путина. Хотя сам довольно скромно говорит, что главная ценность для него и его коллег – спасенные животные. За годы работы спасены и выпущены в дикую природу 15 тигров, 30 леопардов. Виктор Кузьменко рассказал, что некоторые истории из жизни хищников запоминаются на всю жизнь. Так, два тигра, Боря и Светлана, были выпущены в разных частях России. Но самец прошел тысячи километров и нашел самку.

Фото-победитель премии Wildlife Photographer of the Year 2020.(2020)|Фото: Sergey Gorshkov

«Я поражен красотой Приморья и самоотверженными людьми, живущими здесь. Но само положение дел в крае не устраивает. Уссурийскую тайгу надо спасать и защищать. Никаких массовых вырубок. То, что происходит сейчас, беспредел. Порядка 40% Уссурийской тайги уже уничтожено, все везут в Китай. А восстанавливаться лес будет 70-80 лет и то при условии, что этим будут заниматься! Браконьеры безбожно орудуют и отстреливают диких животных, занесенных в Красную Книгу. Страшно представить: за шкуру, клыки готовы убить живое существо, даже не оставив шанса нашим потомкам любоваться этими животными в естественной среде!» – сказал Дмитрий Булыкин.

Он подчеркнул, что поддерживает некоммерческие организации, спортивные турниры, благотворительные матчи в поддержку сохранения и развития популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов (средства от проведения мероприятий направляются в некоммерческие организации, которые занимаются защитой и поддержкой популяций животных). Последний такой товарищеский матч в поддержку проектов сохранения краснокнижных кошек Дальнего Востока между любительскими футбольными командами «Амурские тигры» и «Дальневосточные леопарды» с участием Булыкина состоялся в августе 2019 года в Москве.

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Теги: центр тигр, дмитрий булыкин, алексей журавлев, проект 100 городов, реабилитация диких животных, амурский тигр



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