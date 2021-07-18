18 Июля 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Вылет рейса Геленджик - Екатеринбург отложили на 10 часов из-за ветра

Рейс из Геленджика в Екатеринбург задерживается на 10 часов по метеоусловиям. Причина в усилении северо-восточного ветра.

Самолет должен был вылететь в 22.45 мск субботы. На данный момент борт готовится к вылету, сообщили в пресс-службе геленджикского аэропорта.

Задержка составила более 10 часов, передает РИА Новости.

По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, рейс из Геленджика SU-2862 выполняет компания Аэрофлот. Самолет А-320 должен был прибыть в столицу Урала в 04.10, однако ожидается только к 15.25.

 

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Теги: рейс, самолет, метеоусловия, геленджик, аэрофлот



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