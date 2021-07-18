Вылет рейса Геленджик - Екатеринбург отложили на 10 часов из-за ветра

Рейс из Геленджика в Екатеринбург задерживается на 10 часов по метеоусловиям. Причина в усилении северо-восточного ветра.

Самолет должен был вылететь в 22.45 мск субботы. На данный момент борт готовится к вылету, сообщили в пресс-службе геленджикского аэропорта.

Задержка составила более 10 часов, передает РИА Новости.

По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, рейс из Геленджика SU-2862 выполняет компания Аэрофлот. Самолет А-320 должен был прибыть в столицу Урала в 04.10, однако ожидается только к 15.25.