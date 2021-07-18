В Мумбаи из-за оползней, вызванных муссонным ливнем, обрушились несколько зданий. Погибли 15 человек

В Мумбаи из-за оползней, вызванных муссонным ливнем, обрушились несколько зданий. Погибли по меньшей мере 15 человек. Еще несколько человек остаются под завалами.

Сильный оползень сошел в районе Чембур, обрушения еще нескольких зданий зафиксированы и в других кварталах. В то же время, по словам официальных лиц, 15 человек были спасены из-под завалов в районах Бхарат Нагар и Чембур и еще девять человек в районе Сурья Нагар. Спасательная операция на месте обрушений продолжается, передает ТАСС.

По информации метеорологов, в Мумбаи с 20.00 субботы до 02.00 воскресенья было зафиксировано 156,94 мм осадков. Ливень вызвал сильное наводнение в низинных районах города.