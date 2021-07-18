18 Июля 2021
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Олимпийские игры в Токио (2021) | Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku

Спортсмены в деревне Олимпиады в Токио заболели коронавирусом

В токийской Олимпийской деревне выявлены случаи заболевания коронавирусом. Олимпийский комитет не раскрывает, спортсмены какой страны завезли заболевание на Игры.

Накануне выявлено 10 случаев заражения коронавирусом среди людей, причастных к Олимпийским играм. Общее число случаев достигло 55. О первом резиденте Олимпийской деревни с коронавирусом сообщалось накануне, им был иностранный сотрудник, связанный с проведением Токио-2020.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее, до размещения в Олимпийской деревне, коронавирус был обнаружен у спортсменов из Израиля, Уганды и Сербии. 17 июля в Токио впервые с января было отмечено больше 1400 случаев заражения за день, передает Коммерсант.

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Теги: коронавирус, олимпиада, олимпийская деревня, токио



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