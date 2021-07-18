Под оползнем, сошедшим из-за ливня в Японии, погибли 15 человек

В результате схода оползня в японском городе Атами погибли 15 человек. Еще 14 числятся пропавшими без вести.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам. Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков, передает ТАСС.