18 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
тайфун талас япония (2011) | Фото: AP

Под оползнем, сошедшим из-за ливня в Японии, погибли 15 человек

В результате схода оползня в японском городе Атами погибли 15 человек. Еще 14 числятся пропавшими без вести.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам. Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков, передает ТАСС.

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Теги: ливень, оползень, погибшие



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