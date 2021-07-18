18 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Наводнение в Германии (2021) | Фото: EPA-EFE / SASCHA STEINBACH

Из-за наводнения на западе Германии погибли 156 человек, 670 пострадали. Потоп пришел в Австрию

Из-за наводнения на западе Германии погибли 156 человек, 670 пострадали. Об этом говорится в отчете полиции в Кобленце. Там отмечается, что погибших может быть больше. Данные уточняются.

Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. В Северном Рейне - Вестфалии погибли по меньшей мере 45 человек. Как минимум один человек стал жертвой стихии в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли - Саксонии, передает ТАСС.

Mash сообщает, что наводнение пришло в Австрию. Уже несколько дней в ряде регионов идут ливни — река Зальцах вышла из берегов. Это привело к наводнению в центре города Халлайн и подтоплениям по всей стране. Пострадавших нет.

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Теги: наводнение, германия, австрия



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