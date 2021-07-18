Найден один из пропавших при столкновении поездов в Приамурье. Извлечь его пока не получается

На месте лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области найдено тело одного из пропавших без вести. Напомним, в результате аварии погибли два человека, трое пострадали, двоих не могли найти. Поезда столкнулись накануне утром, участок железной дороги принадлежит ООО "Эльгауголь".

Сегодня было обнаружено тело одного из пропавших без вести мужчин. Профессионалы смогли его зафиксировать – извлекать его будут после того, как восстановительный поезд с крановой установкой сможет расчистить место подхода. Поиски второго пропавшего без вести продолжаются.

Трое пострадавших находятся в больнице города Зея, куда их вывезли вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы. У них ожоги и черепно-мозговые травмы, состояние оценивается как средней степени тяжести, передает РИА Новости.