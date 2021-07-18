Кубанские производители на "Иннопроме" подписали соглашений более, чем на 1 млрд рублей

На площадках выставки "Иннопром"-2021 в Екатеринбурге кубанские производители подписали соглашения на сумму более 1 млрд рублей, передает корреспондент Накануне.RU. В работе выставки участвовали почти два десятка ведущих предприятий Краснодарского края, среди которых были производители станков, систем видеонаблюдения, газового, радиоэлектронного оборудования, металлургической продукции, сельхозтехники, оборудования для пищеблоков.

Стенд Кубани был одним из самых масштабных на выставочном пространстве. Стенд Краснодарского края занимал более 250 кв. метров. Он был выполнен в виде современного лайнера, который символизировал промышленность как флагман экономики Кубани. Экспозиция была разделена на интерактивную зону для презентации кубанских производителей и дискуссий, зоны проведения переговоров и деловых встреч.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что "Иннопром" - хорошая площадка для демонстрации наших возможностей новым партнерам, расширения географии поставок, в том числе и за пределы страны".

"В последние годы мы активно наращиваем темпы развития отрасли, возрождаем крупные предприятия, вводим новые меры поддержки производителей. Благодаря этому Кубань уже сейчас входит в число наиболее эффективных промышленных регионов России. Всего потенциал кубанской промышленности на форуме представили около 20 предприятий. Они заключили соглашения на сумму более 1 млрд рублей", – заявил Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, преемник завода им. Седина – Южный завод тяжелого станкостроения заключил крупнейший в своей истории договор на поставку оборудования на сумму более 440 млн рублей. Токарно-карусельные станки с числовым программным управлением и крупногабаритный обрабатывающий центр отгрузят предприятию тяжелого машиностроения оборонно-промышленного комплекса из Красноярского края. Компания «Медлекспром», согласно подписанным соглашениям, поставит дезинфицирующие средства в медорганизации Свердловской области. Производитель систем видеонаблюдения НИЦ «Технологиии» откроет сервисный центр в Екатеринбурге и отгрузит оборудование на сумму свыше 3 млн рублей. ПК «ГРАНД» начнет поставлять продукцию для стройкомплекса в Екатеринбург, а также получит новые двигатели от «Минского моторного завода», которые позволят улучшить собственное производство. Производитель газового оборудования «ЮгЭнергоПром» начнет получать сырье от Ревдинского завода по обработке цветных металлов.

"Мы заинтересованы в расширении партнерских связей, наращивании географии экспорта", - неоднократно пояснял усилия кубанских властей по продвижению инвестиционного потенциала региона губернатор Вениамин Кондратьев.

Справка. Международная промышленная выставка «Иннопром» – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка страны. Ее участниками стали порядка 12 тыс. российских и международных представителей бизнеса, власти. Около 450 иностранных гостей. Организатором мероприятия выступает Минпромторг России.