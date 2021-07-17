Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз.

"Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики", — заявил он в интервью"Коммерсанту".

По словам Кудрина, "развал СССР предопределен был последним его десятилетием". Страна, по мнению главы СП, не была готова "к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год".

Кудрин назвал экономический застой 70-х прологом к тому, что Советский Союз перестанет быть центром притяжения и роста уровня жизни.

По словам, у людей были предположения, что будет какой-то переход от плановой экономики к рыночной.

Ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов назвал причину развала Советского Союза. Министр считает, что СССР распался из-за неверной финансовой политики в перестроечную эпоху.