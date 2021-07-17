17 Июля 2021
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Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

СМИ: Путин предложил Байдену использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии

Президент России Владимир Путин во время саммита 16 июня предложил американскому лидера Джо Байдену совместно координировать действия по Афганистану с возможностью использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, такое сотрудничество могло бы привести страны к обмену полученными данными, в том числе с использованием дронов. К настоящему моменту США еще предложение России не приняли.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны военного контингента США и НАТО.

В начале июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана. Однако российские власти обеспокоены возможностью перехода боестолкновений в Таджикистан, добавил министр. По его словам, Москва будет использовать в том числе потенциал своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия.

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Теги: владимир путин, джо байден, российские базы



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