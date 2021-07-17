В Крыму детские лагеря с невакцинированным персоналом переведут на закрытый режим

В Крыму с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом переведут на закрытый режим работы, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. В таком режиме будут работать организации, где прививку от коронавируса сделали менее 95% сотрудников.

Аналогичные требования предъявлены и к учреждениям стационарного соцобслуживания. Их переведут в режим полной изоляции.

Напомним, в Крыму фиксируется рост заболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается число тяжелых случаев. На территории полуострова выявлены британский и индийский штаммы.