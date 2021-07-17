При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения - правозащитник

Все вакцины от коронавируса не прошли полного цикла клинических испытаний, и была нарушена сама процедура регистрации в соответствии с санитарными правилами СП 3.3.2.561-96. 3.3.2 "Медицинские иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов". Об этом на пресс-конференции "Национальная безопасность под угрозой. Последний рубеж" заявила юрист, правозащитник Наталья Новакова. Поэтому прививочная кампания находится вне рамок закона.

"В самой инструкции препарата "ЭпиВакКорона" сказано, что "инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления новых данных. Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику у населения". А как же тогда в торговых центрах и прививочных передвижных магазинчиках они прививают? То есть в самой инструкции, находящейся в открытом доступе и приложенной к каждой коробочке, четко сказано, что речь идет о стопроцентном экспериментальном препарате. Значит, мы с полной ответственностью можем говорить о неизведанных препаратах и проведении медицинских опытов на людях", - рассказала Новакова.

То же самое говорится в инструкции к "Гам-КОВИД-Вак" и "КовиВак".

Она подчеркнула, что российские законы и международные нормы в этих условиях полностью на стороне людей. Они безусловно защищают права человека при проведении экспериментов. Это, в частности, Нюрнбергский кодекс, требующий добровольного и осознанного согласия. То же самое говорится в ст. 5 Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины: медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое добровольное информированное согласие.

Новакова упомянула и резолюцию ПАСЕ, куда входит Россия, от 27 января 2021 года о недопустимости дискриминации людей по признаку вакцинирован/невакцинирован. В п. 7.3 сказано, что нужно "обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация не является обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают".

"Обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию из-за возможного риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию. Распространять прозрачную информацию о безопасности и возможных побочных эффектах вакцин", - сказано в резолюции.

В российских законах и Конституции тоже говорится о праве граждан на отказ даже от профилактических прививок и другого медицинского вмешательства, не говоря уже об экспериментальных препаратах.

"Таким образом, вся эта вакханалия, которая сейчас творится, является жонглированием нормативными актами и нормами закона, манипуляцией и подменой понятий, что является профилактическими прививками, а что является проведением экспериментов, и тотальным введением в заблуждение граждан России. Все постановления санитарных врачей регионов антиконституционны хотя бы по той причине, что они вышли за рамки исчерпывающего перечня Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 №825, который не подлежит расширительному толкованию", - заключила Новакова.

Срочную регистрацию препаратов раскритиковал председатель правления московского общества терапевтов, доктор медицинских наук профессор Павел Воробьев.

"Никто ничего не проверял. Никаких исследований как не было, так и нет. На врут про третью фазу исследований, опубликованную в "Ланцете". Мы специально проверяли - нет третьей фазы. Более того, у чумаковской вакцины даже второй фазы нет. Она зарегистрирована без второй фазы. Как такое может быть? В этой истории попрали все правила, которые вырабатывались в медицине последние десятки лет. Доказательная медицина - в топку, правила регистрации препаратов - в топку, этические правила - в топку. Никто никогда не вакцинировал во время эпидемии, это запрещено делать. Государство обо всем врет. Наш герой по фамилии Гинцбург сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье", - рассказал Воробьев.

Отметим, что и "Спутник V" был зарегистрирован 11 августа 2020 года после первой фазы испытаний всего на 38 человеках. Как пишет Reuters, разработчики до сих пор так и не представили данных о клинических испытаниях вакцины, необходимых для ее регистрации в Европе.

Как писало Накануне.RU, на практике, судя по данным, которые озвучивают чиновники, эффективность вакцин почти нулевая, поскольку вероятность заболеть после вакцинации такая же, как и без нее. Утверждения о том, что привитые переносят болезнь в легкой форме, ничем не подтверждены, так как статистика заболеваний, госпитализаций и смертей по привитым и непривитым скрывается, а на запрос Накануне.RU обнародовать эту информацию Минздрав так и не отреагировал. При этом есть еще побочные эффекты, данные о которых тоже скрываются.