17 Июля 2021
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Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мишустин поручил уточнить количество оставшихся вакцин от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства, ведомства должны предоставить отчет о проделанной работе до 21 июля. Им необходимо "актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв" вакцин.

Поручение дано после жалоб на задержки с поставками препаратов в регионы. В некоторых начали приостанавливать вакцинацию.

Ранее премьер-министр поручил изменить модель вакцинации россиян от коронавируса. Теперь ставится новая цель: вместо 60% надо иммунизировать не менее 80%-90% населения, говорится в сообщении на сайте кабмина. Поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву.

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Теги: михаил мишустин, вакцины



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