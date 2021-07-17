Мишустин поручил уточнить количество оставшихся вакцин от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства, ведомства должны предоставить отчет о проделанной работе до 21 июля. Им необходимо "актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв" вакцин.

Поручение дано после жалоб на задержки с поставками препаратов в регионы. В некоторых начали приостанавливать вакцинацию.

Ранее премьер-министр поручил изменить модель вакцинации россиян от коронавируса. Теперь ставится новая цель: вместо 60% надо иммунизировать не менее 80%-90% населения, говорится в сообщении на сайте кабмина. Поручение дано Роспотребнадзору и Минздраву.