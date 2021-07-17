"Город в городе": в центре Екатеринбурга строится элитный жилой комплекс Forum City

На месте бывшего центрального рынка, в квадрате Радищева — Шейнкмана — пер.Центральный рынок — Сакко и Ванцетти, строится элитный жилой комплекс от Форум-групп. Forum City — оазис в центре города. Застройщик позаботился о том, чтобы двор был зеленым сразу, засадив его высокими взрослыми деревьями из немецких и польских питомников. Сам комплекс представляет собой композицию из плавно изогнутых домов переменной этажности с крышами, на которых их жители могут завтракать с видом на город, передает корреспондент Накануне.RU.

Forum City — это не многоэтажные "свечки", бездумно выросшие посреди пустыря, и не застройка в форме "каре", которая предполагает ограниченную видимость для половины квартир. Изначально "Форум-групп" склонялись к последнему формату застройки, потому что он предполагает камерность и уединенность от шумного центра, но голландцы предложили другое решение — для более молодежной аудитории.

Архитекторы голландского бюро LEVS спроектировали девять разноуровневых башень, соединенных между собой подземной парковкой. Дома расположены так, чтобы из каждой квартиры было видно небо, чего не удалось бы достичь при застройке в форме "каре".

Поначалу представители застройщика удивились такому решению, посчитав, что башни будут "сдавливать" пространство, признался директор проекта Forum City Михаил Ерофеев.

"Но мы приехали в Амстердам и на примере аналогичного жилого комплекса убедились, что при такой застройке нет ощущения сдавленности. Из любой квартиры видно небо. А если бы вы выбрали "каре", то у нас был бы "колодец"", — рассказал Михаил Ерофеев.

Фасады домов, выходящих на Радищева, — более жесткие, чем фасады, выходящие во двор. Они выполнены из кирпича, изготовленного на немецком заводе в особой цветовой палитре, задающие тон всему кварталу. На первых этажах — кофейни, ресторан и магазины. Примечательно, что жители комплекса могут поесть в кафе за столиками во дворе: заведение работает на две стороны — на внутреннюю для жильцов, и на внешнюю — для посетителей с улицы.

Сейчас из 570 квартир в Forum City куплено 300.

"Продаются хорошо. Первые три дома были проданы почти сразу. Восьмой дом сдадим в 2022 г., а девятый, самый высокий — в 2024 г.", — рассказал Ерофеев.

В первых домах площадь квартир начиналась с 60 кв. м, но позже от них решено было отказаться — упал спрос. Теперь самые маленькие квартире в жилом комплексе — от 70 кв. м. Стоимость одного квадратного метра 185 тыс. руб. – 220 тыс. руб.

Застройщик оставил жильцам свободу в выборе планировки будущего жилья. Все несущие стены вынесены за пределы квартир, поэтому покупатель может сам продумать расположение внутренних перегородок. Или вовсе оставить свободное пространство. Правда, законодательство запрещает менять местами мокрые (санузел и кухню) и сухие зоны.

"Человек чаще всего меняет квартиру, когда появляются дети. Обычно он старается остаться в своем районе, здесь привычные садик и школа. А когда у квартиры есть разные варианты использования, необязательно переезжать. Можно выгородить отдельную комнату, и появится детская", — пояснил директор проекта.

В квартирах на верхних этажах можно расширить пространство за счет антресоли: это позволяют 6-метровые потолки. Есть в комплексе и квартиры, в которые можно попасть прямо со двора через балконную дверь. Представитель "Форум-групп" ручался за ее вандалостойкость.

Впрочем, за безопасностью Forum City круглосуточно следит охрана через камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. На территорию комплекса просто так не попасть: даже если постороннему удалось проскользнуть с кем-то из входящих через калитку, за ним начнет следить охрана, заверил Михаил Ерофеев. Жильцы, ожидающие гостей, могут сгенерировать им электронный ключ через мобильное приложение.

Некоторые квартиры — с собственными террасами

Мобильное приложение — собственная разработка "Форум-групп". Через него жильцы оплачивают ЖКХ, записываются в тренажерный зал, бронируют помещение в "коммьюнити-центре" или пространство на крыше под семейные праздники или встречи с друзьями.

Используемые кровли — отдельная гордость "Форум-групп". На крыше каждого дома в Forum City организованы лаунж-зоны с разным наполнением: скамейками, столиками, качелями.

Под землей — двухуровневая парковка, где можно купить одиночное или сдвоенное парковочное место либо бокс — закрытый гараж — на две машины. Там же находятся контейнеры для раздельного сбора мусора и кладовые. Кладовки площадью 4 кв. м. рассчитаны на все квартиры и стоят порядка 100 тыс. руб.

Кладовки

Во всех квартирах — система рекуперации воздуха и фильтрация воды, звукоизоляция, высокие потолки 3 метра.

За удобством жильцов следит собственная управляющая компания застройщика — Forum Service.

"Сами строим, сами управляем. Закладываем образ жизнь", — не без гордости прокомментировал директор проекта.

Михаил Ерофеев признался, что проект Forum City получится дорогим. Не экономили ни на материалах, ни на авторском надзоре голландских архитекторов. Более того, в процессе реализации стоимость импортных стройматериалов выросла за счет роста валюты. Общую сумму затрат представитель "Форум-групп" раскрывать не стал: проект не окончен.

"Мы же на эскроу-счетах… Металл подорожал на 30%, черепица — на 150-200%. Клинкер у нас весь немецкий, а евро вырос", — заметил Ерофеев.

Одни только деревья, привезенные фурами из немецких и польских деревьев обошлись в круглую сумму. Однако благодаря этой трате двор Forum City стал настоящим оазисом в центре города. Жителям не придется ждать годы, прежде чем "зеленые насаждения" вырастут и превратятся в полноценные деревья. У них уже есть уютный зеленый двор.

Помимо детских и спортивных площадок, во дворе Forum City будет организовано полноценное общественное пространство — собственная площадь с коворкингом и фуд-маркетом.