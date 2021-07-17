День металлурга работники УГМК отметили спортивными состязаниями

УГМК в эти выходные отмечает День металлурга. Кульминацией празднования в АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) стали спортивные состязания среди заводчан - "ЭЛЕМПИАДА".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, название спортивного праздника образовано от названия торговой марки предприятия – ЭЛЕМ.

Соревнования прошли на территории завода на открытой площадке, в них приняли участие 24 команды цехов и подразделений. Спортсмены демонстрировали свою скорость в "Большой эстафете", ловкость в "Беличьем колесе", меткость в дартсе и стрельбе из огромной рогатки.

Открыл соревнования директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин. "Мы гордимся вашими производственными успехами, а сегодня вы можете блеснуть своими спортивными достижениями. И это не удивительно, ведь наш трудовой коллектив славен разными талантами", - заявил он.

"ЭЛЕМПИАДУ" на предприятии проводили впервые, заводчане не исключают, что этот праздник станет традицией.

По окончании соревнований всем участникам вручили дипломы и сувенирные медные медали, изготовленные по спецзаказу в цехе по производству порошковых изделий.

Команды, занявшие призовые места, отправятся в тур выходного дня в оздоровительный комплекс "Селен".

16 июля генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил коллег и рабочих с наступающим Днем металлурга.

В преддверии Дня металлурга в Верхней Пышме также состоялось торжественное открытие Доски Почета "Гордость города. Гордость завода" при участии директора АО "Уралэлектромедь" Владимира Колотушкина и главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина. На доске, расположенной, как и в советские годы, у Дворца культуры "Металлург", размещены фото 14 местных жителей, представляющих АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) и городские учреждения образования и здравоохранения.