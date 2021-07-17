СК подтвердил версию отказа обоих двигателей у аварийно севшего под Томском Ан-28

Следователи изъяли образцы топлива самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области.

Также изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, примерно на 10-й минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу. Командир воздушного судна смог посадить Ан-28.

Самолет совершил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся. Судно, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.

На борту самолета находились три члена экипажа, 15 пассажиров, из них четверо детей. Госпитализированы командир воздушного судна с переломами ног и 17-летняя девушка с подозрением на сотрясение головного мозга.

В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия. После жесткой посадки самолета СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".



