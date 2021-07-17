Митрополит назвал число участников несогласованного крестного хода в Екатеринбурге

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) оценил количество участников Царского крестного хода в Екатеринбурге, несогласованного властями, в две тысячи человек.

"С Божией помощью и с особым чувством добрались до Ганиной Ямы, - написал митрополит в Telegram. - Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек".

По его мнению, большинство верующих старались соблюдать меры предосторожности против коронавируса.

Между тем, на сайте епархии сообщается, что порядка тысячи верующих приняли участие в крестном ходе. Отдельно отмечается, что инициатива народного памятного хода идет от самих людей.

"Верующие передвигались по тротуарам и пешеходным переходам. Благодаря взаимодействию с органами власти, народный ход прошел без эксцессов", - сообщает пресс-служба. Подчеркивается, что соблюдались необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ночью в Екатеринбурге прошла Божественная литургия на площадке возле Храма-на-крови, после которой традиционно начинается крестный ход в память об убитой в эту ночь семьи отрекшегося царя Николая II. Как сообщало Накануне.RU, единицы верующих надели маски, социальная дистанция не соблюдается, температуру прибывшим не меряли.У храма-на-крови были размещены таблички, указывающие, где взять просфоры и святую воду для причастия, а столов с санитайзерами, как было в прошлом году, видно не видно. При этом проводились традиционные ритуалы с целованием икон во время исповеди и целованием рук батюшкам.

В этом году губернатор Евгений Куйвашев не разрешил проводить крестный ход из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране и регионе. Тем не менее митрополит Евгений высказался, что народ "живой" и все равно пойдет крестным ходом, а если власти не перекроют дороги, как обычно, то пойдут "козьими тропками", сам он тоже отправился с верующими.