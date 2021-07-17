Два человека погибли при лобовом столкновении грузовых поездов в Приамурье

В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ,

Два человека из локомотивной бригады пострадали, двое погибли.

Авария произошла на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования.

На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности.

В прошлом году на юге Санкт-Петербурга столкнулись два грузовых поезда. Был госпитализирован машинист одного из них. Сообщалось, что столкнулись поезда по касательной, оба электровоза сошли с путей, также "снесло" один вагон, часть железнодорожного полотна поднялась над землей.