17 Июля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
грузовой поезд сошел с рельсов на Ямале (2019) | Фото: 89.mchs.gov.ru

Два человека погибли при лобовом столкновении грузовых поездов в Приамурье

В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ,

Два человека из локомотивной бригады пострадали, двое погибли.

Авария произошла на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования.

На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности.

В прошлом году на юге Санкт-Петербурга столкнулись два грузовых поезда. Был госпитализирован машинист одного из них. Сообщалось, что столкнулись поезда по касательной, оба электровоза сошли с путей, также "снесло" один вагон, часть железнодорожного полотна поднялась над землей.

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Теги: грузовые поезда, столкновение поездов, амурская область



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