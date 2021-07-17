При наводнении на западе Германии погибли не менее 133 человек

Число погибших из-за последствий мощного наводнения на западе Германии достигло 133.

По данным газеты Bild, в земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии скончались 90 жителей, в Северной Рейн-Вестфалии — 43.

Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за действия циклона "Бернд". Как сообщалось, пропали без вести 1,3 тыс. человек.

На западе страны объявлен режим военной катастрофы. В устранении последствий ЧП в настоящее время принимают участие 850 солдат бундесвера. Власти немецкого округа Рейн-Эрфт (земля Северный Рейн — Вестфалия) ввели режим чрезвычайной ситуации.

Власти не исключают роста числа погибших - в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна стихия разрушила несколько домов, передает РИА Новости.