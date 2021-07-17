Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

Каждый пенсионер с 2022 года будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Если размер назначенной пенсии оказывается ниже величины регионального прожиточного минимума, то пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе.

Эксперт также отметила, что со следующего года можно будет оформить пенсию через портал госуслуг. Все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда.

Не потребуется и ежегодного подтверждения факта проживания на селе для получения 25%-ой надбавки к фиксированной выплате пенсии.

Как сообщалось, повышенный размер пенсии россиянам, проживающим в ряде северных регионов, будет устанавливаться по заявлению с 1 июня.

Гражданин должен раз в год подтверждать свое фактическое место проживания для получения выплаты. До 1 июня действовал упрощенный порядок, введенный из-за эпидемии коронавируса, по которому заявление подавать было не нужно.