В Туве ввели локдаун из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом

Власти Тувы вводят локдаун в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, запрещены передвижения граждан без производственной необходимости или неотложных нужд. Дети до 14 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

На подъездах к самым популярным среди жителей республики озерам - Хадын, Дус-Холь (Сватиково), Чагытай и Торе-Холь - будут выставлены контрольные посты. Прибрежную зону будут патрулировать рейдовые группы.

Также будут закрыты все непродовольственные магазины, турагентства, рынки, салоны красоты, химчистки, ремонтные мастерские, бассейны и парки. Приостанавливается работа детских садов, за исключением дежурных групп.

Отелям и хостелам запрещено принимать гостей кроме тех, кто находится в командировках.

Напомним, ранее в Бурятии власти из-за продолжающегося роста заболеваемости вводили 14-дневный локдаун. Были объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели была запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Приостанавливалась работа федеральных торговых сетей.

Кроме того, глава Хакасии Валентин Коновалов не исключил введение локдауна из-за роста числа заболевших COVID-19 в республике. По его словам, множество людей игнорирует действующие ограничения, а руководители предприятий не контролируют соблюдение противоэпидемических мер.