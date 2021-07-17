17 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Царские дни (2021) | Фото: Накануне.RU

Собравшиеся на литургию в Екатеринбурге верующие перекрыли дорогу

В Екатеринбурге проходит Божественная литургия на площадке возле Храма-на-крови, после которой традиционно начинается крестный ход в память об убитой в эту ночь семьи отрекшегося царя Николая II.

В этом году губернатор Евгений Куйвашев не разрешил проводить крестный ход из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране и регионе. Тем не менее митрополит Евгений высказался, что народ "живой" и все равно пойдет крестным ходом, а если власти не перекроют дороги, как обычно, то пойдут "козьими тропками", и он тоже собирался отправиться с верующими.

Практически все пришедшие на молебен заявляют, что пойдут крестным ходом, несмотря на запрет властей.

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

"48 стран открыли для себя, а нам по своей русской земле пройти не дают, - говорит паломница из Свердловской области, - заболеть не боимся, если бы все в России встали на колени и открыли свое сердце, сказали "прости господи", то коронавируса бы не было".

Виктор приехал со своей 12-летней дочерью Женей, они также очень позитивно настроены и собираются идти крестным ходом. Говорят, что пошли бы, даже если выстроились полицейские машины. Когда услышали про запрет крестного хода, то ни минуты не сомневались, что все равно пойдут.

Охранять крестный ход приехали "малофеевцы" - спортсмены из православного движения "Двуглавый орел". Сам бизнесмен Константин Малофеев перед крестным ходом поминал комсомольцев, которые "в прошлом ловили участников крестных ходов и фамилии записывали", так что верующие готовы к любому отношению государства к православию и на них никак не повлиял запрет. Прививку от коронавируса Малофеев не ставил, он сказал, что переболел год назад.

Единицы верующих надели сегодня маски, социальная дистанция не соблюдается, температуру прибывшим не меряют. Есть таблички, указывающие, где взять просфоры и святую воду для причастия, а столов с санитайзерами, как было в прошлом году, не видно. При этом проводятся традиционные ритуалы с целованием икон во время исповеди и целованием рук батюшкам.

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

Дорогу перед храмом не заблокировали, обычно верующие стояли здесь, прямо на проезжей части, а сегодня толпу "разрезают" едущие по центру города машины. Несмотря на это, люди выходят на дорогу в опасной близости от движения транспорта.

Митрополит Евгений, для которого это первые "Царские дни" в новом статусе, выступил с напутственным словом, его речь была полна эвфемизмами о том, что после молебна все пойдут туда, куда зовёт сердце. "И когда я пойду туда, куда зовёт меня сердце, я надену масочку, так мы проявим свое смирение", - сказал митрополит.

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Царские дни, митрополит Евгений



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