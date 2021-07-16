Пилот и пассажир Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, госпитализированы

Пилота и пассажира Ан-28, который 16 июля совершил жесткую посадку под Томском, госпитализировали после ЧП с самолетом, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

Ранее пилот сообщил, что у самолета после взлета из аэропорта города Кедрового отказали оба двигателя. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия.

Как сообщало Накануне.RU, после жесткой посадки самолета СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Ранее сообщалось, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка. На поиски была направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.