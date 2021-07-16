Пермяка будут судить за убийство подростка, совершенное шесть лет назад

В суд ушло дело в отношении 42-летнего пермяка, которого обвиняют в убийстве собственного племянника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Подросток был убит 8 сентября 2014 г. Преступление было совершено в поселке Зюкайка Верещагинского района.

По версии следствия, мужчина из неприязненных отношений избил несовершеннолетнего мальчика. От полученных травм подросток скончался на месте. Скрывая следы преступления, обвиняемый закопал тело ребенка в огороде на придомовой территории, а потом перезахоронил в лесу, недалеко от поселка.

"В рамках проводимой в следственном управлении работы по раскрытию преступлений прошлых лет, следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска не прекращали проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу. В дальнейшем благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным и процессуальным действиям, были добыты доказательства причастности обвиняемого к совершению данного преступления и обнаружены останки несовершеннолетнего потерпевшего", - говорится в сообщении СКР.

Свою вины обвиняемый признал.