Владельца лодочной станции осудили по делу о гибели 11 человек на Волге

Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным Леонида Жданова в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с применением ст.73 УК РФ - условно, с лишением права заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом сроком на два года.

Владелец лодочной станции не обеспечил контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерного судна, его исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов, их физическим состоянием, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъемности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее Жданов был задержан, а 14 июня заключен под стражу на два месяца Центральным районным судом Волгограда.

Как ранее сообщало Накануне.RU, под Волгоградом поздно вечером 11 июня столкнулись баржа и прогулочный катамаран "Елань-12", в результате инцидента погибли 11 человек, пятеро получили травмы. За штурвалом катамарана находился его собственник - экс-глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, он погиб.

Сообщалось, что Дмитрий Хахалев, не имел навыков судовождения и удостоверения на право управления маломерным судном. На воду он вышел с большим числом пассажиров, чем допускалось правилами. На маломерном судне не были включены огни, а сам капитан Хахалев был пьян и нарушил требования правил плавания по внутреннем водным путям Российской Федерации.