16 Июля 2021
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Политика В России
шугалей, карта, лп (2021) | Фото: РИА ФАН

Народный герой: социолог Шугалей не бросает в беде соотечественников

Известный социолог Максим Шугалей на страже отечественных интересов России.

В 2019 году социолог стал знаменит во всем мире. За судьбой Максима Шугалея без устали следили со всех континентов. 17 мая ученый вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном был взят в плен вооруженными людьми из мисуратской группировки. Ученый отправился в Ливию по официальному приглашению для проведения социологического исследования среди мирного населения с целью подготовки доклада для форума «Россия – Африка».

Долгих 18 месяцев в тюрьме «Митига» известного социолога подвергали пыткам. Все это время велись тайные переговоры, проводились встречи, предпринимались попытки выкупа пленников. Это была долгая и кропотливая работа. Чтобы привлечь внимание к русским пленникам, были сняты два ярких и правдивых фильма «Шугалей» и «Шугалей-2», основанные на реальных событиях, честно передавшие всю ситуацию в стране, изнуренной гражданскими войнами.

Спустя полтора года социолог смог вернуться на родину, в Петербург. После долгой реабилитации Максим Шугалей принялся за дела с удвоенной силой и энтузиазмом. Сегодня он в качестве президента Фонда защиты национальных ценностей активно участвует в общественной жизни страны, борется за национальные интересы России за ее пределами, помогает тем, кто нуждается. Следующий шаг – послужить людям на посту государственного деятеля. Несколько дней назад начался сбор подписей для предвыборной кампании Максима Шугалея на пост депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. «Я слышал о его судьбе. Считаю, что у него хорошая история для того, чтобы проводить грамотную избирательную кампанию. Думаю, избиратели хорошо отнесутся к нему», – согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Выборы в Заксобрание Петербурга пройдут в сентябре этого года.

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Теги: шугалей, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, выборы



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