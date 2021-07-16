В ЦАР из России прибыла новая группа инструкторов для обучения силовиков

Российские инструкторы работают в Центральноафриканской Республике по договоренностям с местными властями и по согласованию с СБ ООН. Новая группа специалистов продолжит профессиональную подготовку армии и полиции ЦАР.

Африканская страна долгие годы страдала от вооруженных группировок, готовивших госпереворот. Окрепшая армия ЦАР разгромила крупные формирования радикалов, вернув мир и стабильность в страну. Правительственным войскам теперь остается разобраться с бандитами, скрывающимися от властей в труднодоступных районах.

В ЦАР за последние несколько дней прибыло 178 российских специалистов. Всего в республике на данный момент работает 1135 человек. Это необходимое количество инструкторов для обеспечения качественной подготовки республиканских силовых структур.

Россияне, которых в зарубежных публикациях относят к «ЧВК Вагнера», в сжатые сроки подготовили боеспособные подразделения для успешной борьбы с бандформированиями. Жители ЦАР провели ряд массовых акций на улицах городов в благодарность за их работу и мир в стране.