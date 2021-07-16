В Югре по гарантии отремонтируют новый мост: после реконструкции он не прослужил и года

В Югре треснул мост через реку Картопья. По данным ugra-news, речь идет об участке автодороги Советский — Ловинка, который был сдан осенью прошлого года. На мосту образовалась трещина и перепад покрытия в 10 сантиметров. Мост был построен в рамках реконструкции, без замечаний он прослужил всего восемь месяцев.

Департамент дорожного хозяйства автономного округа сообщает, что участок будет отремонтирован по гарантии до 15 сентября. Разрушения были выявлены еще в апреле. Однако дефект полностью не устранен, так как ведется наблюдение.

"Ведется мониторинг динамических изменений конструкции дорожной одежды и земляного полотна. Периодически подрядная организация заполняла образовавшиеся трещины битумными вяжущими материалами для исключения проникновения талых и дождевых вод в основание земляного полотна в период весенней распутицы", - говорится в сообщении.

Стоимость реконструкции дороги составила 1,8 млрд руб. Покрытие продолжает разрушаться. Строила дорогу компания ООО "Ремдорстрой".



Ремонт асфальтобетонного покрытия будет проведен после полного оттаивания насыпи — в августе-сентябре, а пока скорость на данном участке ограничена скорость до 50 км/ч с установкой знака 1.16 "Неровная дорога".

