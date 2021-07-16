16 Июля 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

На уфимском заводе, производящем "Спутник V", работники не хотят вакцинироваться

В Уфе работники завода ОАО "Фармстандарт-Уфавита", которое производит вакцину "Спутник V", не желают вакцинироваться.

Завод-производитель "Спутник V" по темпам вакцинации занимает второе место с конца в регионе. Из 1650 работников почти 150 человек предъявили медотводы, а из оставшихся привились лишь 34%, то есть общее число вакцинированных - около 31%.

Интересно, что ранее на этом заводе ВОЗ нашла нарушения.

Мэр города Сергей Греков заявил, что такого не должно быть - работники завода-производителя должны быть образцом, а показывают негативный пример всем остальным. Но работники, вероятно, интуитивно чувствуют отсутствие необходимости вакцинироваться. По данным российских чиновников, после вакцинации заболели уже сотни тысяч человек, а вероятность заболеть после прививки такая же, как и без нее, не говоря уже о побочных эффектах вакцин, данные о которых скрываются. Об эффективности вакцин тоже судить невозможно, так как статистика по заболеваемости, госпитализации и летальности по привитым и непривитым не публикуется.

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Теги: вакцина, вакцинация, спутник V



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