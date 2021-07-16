16 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
Сергей Вакарин (2021) | Фото: vk.com/id520110587

В Тобольске оскандалившийся депутат по совету губернатора покинул парламент

Теперь уже бывший депутат думы Тобольска Сергей Варакин, которого обвиняют в наезде на сотрудника ГИБДД, покинул парламент, сообщили Накануне.RU в гордуме.
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"Сергей Вакарин написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Сегодня на внеочередном заседании Тобольской городской думы депутаты поддержали отставку коллеги", - заявили в парламенте.

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вакарину грозит до пяти лет колонии. Политик исключён из "Единой России". Губернатор Тюменской области Александр Моор, узнав о ситуации, посоветовал политику покинуть думу.

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Теги: Сергей Вакарин, депутат тобольской городской думы, авария



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