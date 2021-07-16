СМИ: Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться от коронавируса

Порядка 20% российских медиков (или каждый пятый врач) не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19, это данные опроса, проведенного среди высшего и среднего медперсонала сервисом "Актион Медицина", на него ссылается Forbes. Основная причина – недоверие к российским вакцинам.

Кампанию по массовой вакцинации поддерживают 62,9% медиков, 17,5% врачей пока не решили, будут ли рекомендовать привиться пациентам, 19,6% заявили, что не рекомендуют пациентам прививаться.

74,5% из тех, кто не рекомендует прививаться, объясняют свою позицию недоверием к отечественным вакцинам. Часто также называется небольшой срок испытания вакцин, отсутствие иностранных препаратов, отсутствие данных по отсроченным побочным эффектам, слишком активная агитационная кампания.

Примечательно, что каждый четвертый из этих 20% (отговаривающих от вакцинации) вообще является антипрививочником.

Большинство специалистов из числа тех, кто рекомендует пациентам вакцинироваться, доверяют "Спутник V" (64%), меньше врачей рекомендуют "КовиВак" (25%), еще меньше — вакцину "ЭпикВакКорона" (11%).