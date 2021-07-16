СМИ: Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться от коронавируса

16 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2005) | Фото: www.alphatv.ru

СМИ: Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться от коронавируса

Порядка 20% российских медиков (или каждый пятый врач) не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19, это данные опроса, проведенного среди высшего и среднего медперсонала сервисом "Актион Медицина", на него ссылается Forbes. Основная причина – недоверие к российским вакцинам.

Кампанию по массовой вакцинации поддерживают 62,9% медиков, 17,5% врачей пока не решили, будут ли рекомендовать привиться пациентам, 19,6% заявили, что не рекомендуют пациентам прививаться.

74,5% из тех, кто не рекомендует прививаться, объясняют свою позицию недоверием к отечественным вакцинам. Часто также называется небольшой срок испытания вакцин, отсутствие иностранных препаратов, отсутствие данных по отсроченным побочным эффектам, слишком активная агитационная кампания.

Примечательно, что каждый четвертый из этих 20% (отговаривающих от вакцинации) вообще является антипрививочником.

Большинство специалистов из числа тех, кто рекомендует пациентам вакцинироваться, доверяют "Спутник V" (64%), меньше врачей рекомендуют "КовиВак" (25%), еще меньше — вакцину "ЭпикВакКорона" (11%).

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, прививки, медики, антипрививочники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети