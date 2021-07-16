16 Июля 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Ан-28 (2012) | Фото:kalitva.ru

Все пассажиры и экипаж Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

Живы все 19 человек, находившиеся на борту самолета Ан-28, ранее пропавшего в Томской области. Из них на борту было четыре члена экипажа и двое детей.

Людей эвакуируют на вертолетах в Томск, передает РИА Новости. По предварительным данным, экипаж принял решение о внеплановой посадке из-за отказавшего двигателя. Самолет удалось приземлить на открытой площадке.

После жесткой посадки самолета СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Ранее сообщалось, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка. На поиски была направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

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Теги: ан-28, томская область, жесткая посадка



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Ранее 16.07.2021 14:51 Мск Пропавший в Томской области Ан-28 нашли: среди пассажиров есть выжившие
Ранее 16.07.2021 13:37 Мск Под Томском пропал самолет Ан-28 с пассажирами на борту


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