Все пассажиры и экипаж Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

Живы все 19 человек, находившиеся на борту самолета Ан-28, ранее пропавшего в Томской области. Из них на борту было четыре члена экипажа и двое детей.

Людей эвакуируют на вертолетах в Томск, передает РИА Новости. По предварительным данным, экипаж принял решение о внеплановой посадке из-за отказавшего двигателя. Самолет удалось приземлить на открытой площадке.

После жесткой посадки самолета СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Ранее сообщалось, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка. На поиски была направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.