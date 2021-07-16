16 Июля 2021
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Общество За рубежом
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В Британии молодые умирают от ковида после вакцинации чаще, чем непривитые

В Британии летальность от ковида в возрасте до 50 лет полностью вакцинированных превысила летальность среди невакцинированных. Об этом свидетельствуют официальные данные.
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По состоянию на 21 июня от "индийского штамма" умерли двое из 5600 человек, или почти 0,04%. Среди невакцинированных - 21 из более чем 70 тыс., или 0,03%. К тому же такая летальность до 50 лет полностью опровергает опасность ковида для людей молодого и среднего возраста.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди вакцинированных в 13 раз меньше случаев "индийского штамма". Однако следует учесть, что и вакцинированных граждан молодого и среднего возраста намного меньше. Точной статистики по возрастам нет, но не исключено, что вакцинация слабо снижает вероятность подхватить ковид. Притом что, по этим данным, она не снижает вероятность умереть в случае заболевания.

Что касается пожилых, то в возрасте 50+ умерли 116 из 5234 вакцинированных, или 2,2%. Среди невакцинированных - 71 из 1267, или 5,6%. То есть для пожилых вероятность умереть, согласно этим данным, снижается в 2,5 раза. Количество заболевших, скорее всего, также различается из-за того, что большинство пожилых были вакцинированы. К сожалению, более подробной статистики по возрастам нет.

Однако эффективность вакцинации в таком представлении является преувеличенной, поскольку к числу умерших после вакцинации от ковида нужно прибавить умерших из-за последствий самой вакцины, ведь эти два эффекта (защитный и побочный) являются неизбежными последствиями вакцины. Уже к концу февраля, когда было сделано в три раза меньше уколов, чем сейчас, после вакцин скончались 460 человек. Соответственно, сейчас это число намного больше. Если даже к 116 умершим после вакцинации от дельта-штамма прибавить лишь ту часть, которая соответствует заболеваемости именно дельта-штаммом, а это 30-40% в зависимости от подтвержденности диагноза (табл. 3), то можно, применяя линейную экстраполяцию, оценить число умерших из-за вакцины. Оно будет около 500, большинство которых приходится на пожилых. То есть общее число умерших в возрасте 50+ после вакцинации и заболевания будет около 600. Это означает, что суммарная летальность составляет 10-12%, то есть в два раза больше, чем среди невакцинированных.

На первый взгляд натяжкой выглядит то, что к умершим от ковида прибавляются умершие от вакцины, но это является необходимым в силу нераздельности двух эффектов в полуляции.

Эти данные являются приблизительными, но и они ставят под сомнение эффективность, безопасность и необходимость вакцинации, тем более среди молодых.

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Теги: Великобритания, коронавирус, смертность, летальность, вакцина, вакцинация



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