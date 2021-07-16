В Британии молодые умирают от ковида после вакцинации чаще, чем непривитые

В Британии летальность от ковида в возрасте до 50 лет полностью вакцинированных превысила летальность среди невакцинированных. Об этом свидетельствуют официальные данные.

По состоянию на 21 июня от "индийского штамма" умерли двое из 5600 человек, или почти 0,04%. Среди невакцинированных - 21 из более чем 70 тыс., или 0,03%. К тому же такая летальность до 50 лет полностью опровергает опасность ковида для людей молодого и среднего возраста.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди вакцинированных в 13 раз меньше случаев "индийского штамма". Однако следует учесть, что и вакцинированных граждан молодого и среднего возраста намного меньше. Точной статистики по возрастам нет, но не исключено, что вакцинация слабо снижает вероятность подхватить ковид. Притом что, по этим данным, она не снижает вероятность умереть в случае заболевания .

Что касается пожилых, то в возрасте 50+ умерли 116 из 5234 вакцинированных, или 2,2%. Среди невакцинированных - 71 из 1267, или 5,6%. То есть для пожилых вероятность умереть, согласно этим данным, снижается в 2,5 раза. Количество заболевших, скорее всего, также различается из-за того, что большинство пожилых были вакцинированы. К сожалению, более подробной статистики по возрастам нет.

Однако эффективность вакцинации в таком представлении является преувеличенной, поскольку к числу умерших после вакцинации от ковида нужно прибавить умерших из-за последствий самой вакцины, ведь эти два эффекта (защитный и побочный) являются неизбежными последствиями вакцины. Уже к концу февраля, когда было сделано в три раза меньше уколов, чем сейчас, после вакцин скончались 460 человек. Соответственно, сейчас это число намного больше. Если даже к 116 умершим после вакцинации от дельта-штамма прибавить лишь ту часть, которая соответствует заболеваемости именно дельта-штаммом, а это 30-40% в зависимости от подтвержденности диагноза (табл. 3), то можно, применяя линейную экстраполяцию, оценить число умерших из-за вакцины. Оно будет около 500, большинство которых приходится на пожилых. То есть общее число умерших в возрасте 50+ после вакцинации и заболевания будет около 600. Это означает, что суммарная летальность составляет 10-12%, то есть в два раза больше, чем среди невакцинированных .

На первый взгляд натяжкой выглядит то, что к умершим от ковида прибавляются умершие от вакцины, но это является необходимым в силу нераздельности двух эффектов в полуляции.

Эти данные являются приблизительными, но и они ставят под сомнение эффективность, безопасность и необходимость вакцинации, тем более среди молодых.