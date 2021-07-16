День города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате

Из-за усугубившейся эпидемиологической ситуации в Свердловской области, было принято решение о переносе дня города в Екатеринбурге в онлайн-формат. Об этом в своем Instagram рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Празднование дня города в этом году вновь пройдет в онлайн формате. К сожалению, ситуация с заболеваемостью коронавируса в нашем регионе не позволяет нам отметить эту дату с размахом", - заявил градоначальник.

Напомним, что это не первое массовое мероприятие в Екатеринбурге, от традиционного празднования которого пришлось отказаться из-за коронавируса. На днях губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений приняли решение не проводить крестный ход в честь Царских дней. При этом никакой альтернативы проведению шествия в виде заездов также не предусматривается.