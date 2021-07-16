16 Июля 2021
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Политика За рубежом
афганистан (2007) | Фото: www.mapn.ro

Лавров: Миссия США в Афганистане провалилась

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проводит встречи в Ташкенте. Это и переговоры с президентом Афганистана, и встреча "Центральная Азия плюс Россия" на уровне глав МИД.

Во время встречи с главой Афганистана Лавров заявил, что миссия США в этой стране провалилась.

В начале июля Лавров заявил, что Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана. Однако российские власти обеспокоены возможностью перехода боестолкновений в Таджикистан, добавил министр.

"Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного "перелива" неприятностей на территорию наших союзников", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

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Теги: афганистан, сергей лавров, сша



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