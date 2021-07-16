В Екатеринбурге женщина подожгла бездомного. Ей грозит до 20 лет колонии

33-летняя жительница Екатеринбурга подожгла 22-летнего бездомного, спящего у одного из домов по ул. Луначарского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, таким образом женщина хотела "противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим".

Инцидент произошел ночью 24 мая текущего года. Проходя мимо дома и заметив бездомного, обвиняемая облила потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, которые находились рядом с ним, после чего подожгла зажигалкой. В результате молодой парень получил обширные термические ожоги, с которыми был госпитализирован в больницу. Спасти потерпевшего не удалось – он скончался на следующий день.

"Женщина была задержана 15 июля 2021 г. сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ее поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех ее связей. Значимую помощь в розыске гражданки оказали средства массовой информации, которые разместили сведения о фигурантке. В том числе, возникший широкий общественный резонанс позволил получить необходимые данные о местонахождении скрывавшейся от следствия и задержать ее. В момент задержания женщина находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу до решения вопроса об избрании в отношении нее соответствующей меры пресечения", - сообщили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу.

Гражданке предъявлено обвинение по п.п."в","д","и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время судом по ходатайству следствия СКР будет решен вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.