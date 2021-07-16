Режим военной катастрофы объявили на западе Германии из-за мощного наводнения

Режим военной катастрофы объявлен на западе Германии в связи с наводнением, сообщили в Минобороны ФРГ.

В устранении последствий ЧП в настоящее время принимают участие 850 солдат бундесвера, передает РИА Новости.

По обновленным данным, общее число жертв уже превысило 100 человек.

Сильные дожди продолжаются в Германии с 11 июля из-за действия циклона "Бернд". Реки, в том числе Рейн, вышли из берегов. Основной удар стихия нанесла по западным и юго-западным регионам страны. Как сообщалось, пропали без вести 1,3 тыс. человек.

Власти немецкого округа Рейн-Эрфт (земля Северный Рейн — Вестфалия), находящегося на западе страны, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах, там также есть жертвы.