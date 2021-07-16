16 Июля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Илья Лисняк (2021) | Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

В Прикамье бывшие депутаты ЛДПР примкнули к "Справедливой России"

Бывший член ЛДПР депутат гордумы Перми Илья Лисняк выдвинулся в заксобрание от партии "Справедливая Россия - За правду", сообщили Накануне.RU в реготделении.

Участвовать в выборах он будет по округу №9. От "ЕР" его соперником будет председатель комитета заксобрания по госполитике Александр Бойченко.

Также в "Справедливую Россию" перешли бывшие либерал-демократы гендиректор медиаагентства "Кулич" Ирина Форсюк и депутат думы Добрянки Марк Коробов. Форсюк заявилась в одномандатном округе №5, в котором от "Единой России" выдвинулся действующий депутат гордумы Александр Буторин. Вместе они вошли в состав списка по региональной группе №11 на территории Свердловского района Перми.

Как сообщало Накануне.RU, Лисняк, Коробов, а также Форсюк публично заявили о выходе из ЛДПР весной. Свое решение истцы объясняли тем, что партийная идеология и принципы работы реготделения больше не соответствуют их ценностям и убеждениям. При этом Илья Лисняк остается действующим депутатом Пермской думы, избранным по спискам ЛДПР.

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Теги: Ирина Форсюк, Илья Лисняк, Марк Коробов, суд, ЛДПР, выход из партии, справедливая россия, выборы



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