В южноуральском поселке нашли снаряд времен Великой Отечественной

В Челябинской области при проведении земельных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 15 июля в поселке Газовик Сосновского района. При проведении земельных работ был обнаружен предмет похожий на артиллерийский снаряд. На место взывали сотрудников группы разминирования челябинского ОМОН.

Специалисты установили, что найденный предмет – 122 мм артиллерийский снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны. Он представлял опасность для окружающих, но из-за сильной коррозии его нельзя был транспортировать. Поэтому снаряд уничтожили в ближайшем карьере.