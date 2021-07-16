16 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
боеприпас, снаряд (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

В южноуральском поселке нашли снаряд времен Великой Отечественной

В Челябинской области при проведении земельных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 15 июля в поселке Газовик Сосновского района. При проведении земельных работ был обнаружен предмет похожий на артиллерийский снаряд. На место взывали сотрудников группы разминирования челябинского ОМОН.

Специалисты установили, что найденный предмет – 122 мм артиллерийский снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны. Он представлял опасность для окружающих, но из-за сильной коррозии его нельзя был транспортировать. Поэтому снаряд уничтожили в ближайшем карьере.

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Теги: снаряд, росгвардия,



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