"Прекрасно вакцину перенес": Куйвашев рассказал, чем прививался от ковида

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, какой вакциной от коронавируса он привился. Об этом он сообщил, отвечая сегодня на вопросы своих подписчиков в Instagram.

По словам Куйвашева, он поставил прививку вакциной "Спутник V", когда она только появилась.

"Прекрасно вакцину перенес. И по прошествии этого уже весьма продолжительного периода стал живым подтверждением тому, что вакцина абсолютно безопасна. Спасибо нашим ученым", - отметил губернатор.

Напомним, что в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19 не называли точных сроков вакцинации Евгения Куйвашева. Там заявляли, что "этот вопрос не относится к его должностным полномочиям".

Недавно во время "Прямой линии" с президентом Владимир Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился он сам.