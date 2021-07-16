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Общество В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Все члены ЦИК РФ либо переболели Сovid-19, либо вакцинированы — Памфилова

Если ситуация [с коронавирусом] к сентябрю и станет лучше, то не настолько, чтобы расслабляться, считает глава Центризбиркома России Элла Памфилова. На очередном заседании ЦИК она заявила, что трехдневное голосование и соблюдение мер санитарной безопасности точно будет актуальным.

Мы накопили уникальный положительный опыт проведения голосования в период пандемии. Об оценке этой работы красноречиво говорят беспрецедентно высокие показатели социологического опроса (ВЦИОМ) по итогам единого дня голосования 2020 года – около 80 % респондентов считают, что мы сумели обеспечить безопасность голосования, - заявила Памфилова. - Огромное значение мы придаем вакцинации: члены ЦИК России очень ответственно к этому отнеслись, и я, например, уже ревакцинирована. Вакцинацию прошли 74% аппарата ЦИК России. Все члены ЦИК РФ либо переболели Сovid-19, либо вакцинированы".

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать членов избиркомов и вообще всех, кто будет работать на выборах (в том числе наблюдателей) на 100%. "Мы приняли совместные рекомендации с ЦИК России. Нам нужно защитить участников избирательного процесса. Сегодня для этого есть инструмент – у нас есть вакцина. Нужно активизировать работу, чтобы вакцинация членов комиссий и наблюдателей была стопроцентной. Я подписала письма в партии и общественные организации с тем, чтобы эти рекомендации были выполнены", - добавила Попова.

По словам Памфиловой, сейчас вместе с Роспотребнадзором ЦИК решает проблему международных наблюдателей, их въезда в страну и мер безопасности в отношении них.

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Теги: цик, роспотребнадзор, вакцинация, элла памфилова, наблюдатели



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