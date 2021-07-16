Пропавший в Томской области Ан-28 нашли: среди пассажиров есть выжившие

В Томской области нашли место посадки пропавшего самолета Ан-28.

Среди пассажиров есть выжившие — их видно с воздуха. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, люди находятся рядом с самолетом.

Ан-28 совершил жесткую посадку. Экстренные службы ищут площадку для посадки у места крушения.

Ранее сообщалось, что установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка.

На борту находилось 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". На поиски направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.