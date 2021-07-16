Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода - Минпромторг

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин сегодня потребовал от Минпромторга решить проблему с дефицитом медицинского кислорода в регионах. По данным Минздрава, за неделю почти на 10% увеличилось число госпитализаций, на 7,5% выросло число пациентов, нуждающихся в реанимации и ИВЛ.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода, "чтобы устранить любые возможные риски и оптимизировать логистику". Он добавил, что, например, на запад России сейчас поставляется кислород в том числе из Финляндии.