16 Июля 2021
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Общество В России
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода - Минпромторг

Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин сегодня потребовал от Минпромторга решить проблему с дефицитом медицинского кислорода в регионах. По данным Минздрава, за неделю почти на 10% увеличилось число госпитализаций, на 7,5% выросло число пациентов, нуждающихся в реанимации и ИВЛ.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода, "чтобы устранить любые возможные риски и оптимизировать логистику". Он добавил, что, например, на запад России сейчас поставляется кислород в том числе из Финляндии.

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Теги: медицинский кислород, минпромторг, импорт



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