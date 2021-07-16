Гендиректор УГМК поздравил рабочих с наступающим Днем металлурга

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил коллег и рабочих с наступающим Днем металлурга. Видеообращение гендиректора опубликовала пресс-служба УГМК.

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги, товарищи металлурги, ваши родные и близкие – все, кто связан с нашей сложной и тяжелой, но очень нужной горячей профессией, хочу поздравить вас с наступающим нашим профессиональным праздником. Как бы не было сложно, жарко, несмотря на это мы продолжаем работать на нашу родную страну, семью, близких. И как бы не было сложно, каждый год добавляет нам этих сложностей. Но это жизнь. 21 век диктует нам жизненные правила, саму жизнь, но все мы вместе с вами справляемся и наступает очередной праздник. Вы большие молодцы", - поздравил Козицын.

В преддверии Дня металлурга в Верхней Пышме также состоялось торжественное открытие Доски Почета "Гордость города. Гордость завода" при участии директора АО "Уралэлектромедь" Владимира Колотушкина и главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина. На доске, расположенной, как и в советские годы, у Дворца культуры "Металлург", размещены фото 14 местных жителей, представляющих АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) и городские учреждения образования и здравоохранения.

"Очень приятно, что в этот праздничный день мы возрождаем прекрасную традицию городской Доски Почета. У нас на предприятии Аллея почета не прекращала свое существование, однако, очень важно, чтобы и горожане знали тех, кто своим трудом вносит серьезный вклад в развитие предприятия, а значит – в благополучие городского округа, - сказал Владимир Колотушкин. - Я поздравляю всех работников АО "Уралэлектромедь", врачей и учителей, чьи имена первыми будут занесены на городскую Доску Почета. Это заслуженная награда, профессиональное признание и просто знак большой благодарности за труд".

Открытие аналогичной доски состоится 17 июля и в Кировграде – на территории городского мемориального комплекса. На ней также будет вывешено фото 14 известных кировградцев: спортсмены, активисты, общественники, волонтеры, семеро работников филиала "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь", а также представители АО "Кировградский завод твердых сплавов", городской больницы и других организаций. Обе Доски Почета планируется обновлять ежегодно.