"Спутник V" производит "Биннофарм", принадлежащий АФК "Система" Чубайса - депутат ГД

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил о бенефециарах принудительной вакцинации, "имеющих свой шкурный интерес".

Он подчеркнул, что все российские вакцины производят частные холдинги. Так, в числе производителей "Спутника V" присутствует АО "Биннофарм" (Зеленоград), 74% уставного капитала которого принадлежит АФК "Система" Владимира Евтушенкова, в совет директоров которой входит Анатолий Чубайс.

Депутат обращает внимание на то, что Чубайс состоит в Бильдерберском и Римском клубах, а последний в 1970-х запустил идеологию "устойчивого развития" с целью сокращения населения планеты и снижения потребления (историк Андрей Фурсов характеризует идеологию "устойчивого развития" как идеологию "бархатного геноцида"). Евтушенков подписывал обращение к читателям русскоязычного издания работы Римского клуба "Пределы роста. 30 лет спустя". То есть через Евтушенкова и Чубайса прослеживается связь производителей "Спутника V" с Римским клубом.

Другой крупный производитель "Спутника V" - АО "Генериум" - владелец 100% ООО "Международный биотехнологический центр "Генериум". Причем в апреле 2021 года из состава собственников центра вышел Андрей Реус - бывший заместитель министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко - мужа вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая сейчас возглавляет федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Как вы думаете, дружит Андрей с бывшим шефом и его женой, которая рулит у нас борьбой с коронавирусом? Мне сдаётся, что не просто дружит, а во многом представляет их семейные интересы, а поэтому от греха подальше и вышел из состава собственников, чтобы не светиться, наверняка оставив там своего человека", - полагает Лысаков.

Недавно СМИ сообщили, что в список производителей "КовиВака" может добавиться компания "Нанолек", одним из основателей, а также президентом которого является Владимир Христенко - сын Виктора Христенко и пасынок Голиковой.

Частные компании, продвигающие "Спутник V", назывались и ранее. Среди них также "Р-Фарм" Алексея Репика, у которой есть соглашение с "АстраЗенекой".